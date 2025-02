Was geht in Sachsen-Anhalt?

an Kindern schätze ich auch, wie sie einen lehren, dass sich Dinge von allein lösen. Mein Sohn kommt nächstes Jahr in die Schule. Manche Eltern drängen zu Hause, dass Buchstaben geschrieben werden. Ich bin da entspannt: Mein Fünfjähriger hat null Interesse an Buchstaben, das ist okay.

Neulich berichtete mir eine Mutter jedoch, dass sie bei ihrer Tochter auch entspannt war – diese aber jetzt in der ersten Klasse schlecht wegkommt, weil alle anderen zu Hause schreiben geübt hatten. Ich also: „Simon, wollen wir Buchstaben malen?“ Er: „Nööö!“ Okay.

Weihnachten bekam er ein schönes Buchstabenbuch. Und eines Montagmorgens, er war vor dem Wecker aus dem Bett (das passiert nie!), saß er plötzlich am Tisch. Er hatte das Buch vor sich – und schrieb: „OPER“. Sein erstes geschriebenes Wort, ich war gerührt. Und dachte: Na, also ... Seitdem hat er übrigens nie wieder etwas geschrieben. Macht nichts.

Ich bin Lisa Garn und habe einen Sohn, 5 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Lust, in die wunderbare Welt der Drachen einzutauchen? Wir verlosen diesmal das Buch "Der Drachen-Atlas – Legendäre Drachen aus aller Welt".



Und nicht nur das: Am 22. Februar verwandelt sich die Bühne des cCe Kulturhauses Leuna in einen farbenfrohen und geheimnisvollen Dschungel. Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das Musical "Dschungelbuch".

Das Theater Liberi präsentiert ein tierisches Familienmusical im cCe Kulturhaus. Am

22. Februar 2025 wird das Dschungelbuch-Musical aufgeführt. Wir verlosen Tickets! Foto: Theater Liberi/Nilz Böhme

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Zusätzliche Unterrichtsstunde für Lehrer: Seit zwei Jahren müssen Pädagogen in Sachsen-Anhalt länger arbeiten. Eine Klage dagegen scheiterte – nun will ein Bundesgericht den Fall prüfen. Wie es das begründet.

Social Media: Echt oder fake? Das Netz ist voll davon, und Kinder und Jugendliche sind besonders anfällig für manipulative Falschinformationen. Eltern können ihnen helfen, sie zu erkennen und sicherer zu werden.

Kinderbetreuung: Sind die Kinder krank und können nicht in Kita oder Schule gehen, müssen auch Eltern oft zu Hause bleiben. Doch wer hat Anspruch auf Kinderkrankengeld? Die wichtigsten Infos im Überblick.

Hand in Hand: Am 14. Februar ist Tag der Liebenden. Foto: dpa

Tag der Liebe: Valentinstag steht bevor und Hektik breitet sich aus. Schenkt man sich zu diesem Anlass etwas? Und wenn ja, was? Sieben Tipps von einer hoffnungslosen Romantikerin.



Möchtest du noch mehr wissen? Hier gibt's spannende Fakten und Infos rund um den Valentinstag am 14. Februar (mit Video).

Streit ums Sorgerecht: Nach über 15 Jahren in einer Beziehung voller psychischer Gewalt wagt eine Mutter endlich den Schritt in die Freiheit. Doch anstatt zur Ruhe zu kommen, steht sie nun vor einer neuen Herausforderung: dem Kampf um das Umgangsrecht für ihre Tochter.

Hier noch mehr zum Thema Umgangsrecht: Ein Soziologe hat sich mit vielen Urteilen in Familienrechten beschäftigt – sein Fazit ist bedenklich.

Katrin Thäger, hier 2024 während eines Rathausbesuches des Kinderrates vom Hort am Bördegarten, verabschiedet sich nach 30 Jahren als Kinderbeauftragte der Stadt Magdeburg in den Ruhestrand. Foto: Stadt Magdeburg

Magdeburgs Kinderbeauftragte geht in den Ruhestand: 30 Jahre lang war Katrin Thäger Magdeburgs Kinderbeauftragte. In vielen Bereichen leistete sie Pionierarbeit. Nun verabschiedet sie sich in den Ruhestand und zieht Bilanz.

Ärger über Fahrplanänderung in Kemberg: Schüler der Sekundarschule Kemberg im Landkreis Wittenberg werden nach der 7. Stunde zu längeren Wartezeiten gezwungen. Die Busverbindung wurde gestrichen. Welche Lösung es gibt.

Stadtrat in Eisleben gibt Geld für Kitas frei: Der Haushalt für den Eisleber Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen wird im zweiten Anlauf mit knapper Mehrheit beschlossen. Fraktionen kritisieren erneut hohe Platzkosten.

Diskutieren zur Wahl in Aschersleben: Das Aschersleber Jugendforum (Salzlandkreis) lädt zum Wahlforum ein. Die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 68, zu dem auch Aschersleben und das Seeland gehören, treffen sich am 20. Februar zum Schlagabtausch.

Trauerhilfe im Landkreis Wittenberg: Dort entsteht ein neues Angebot für Kinder, die einen nahen Angehörigen verloren haben. Wer dabei zusammenarbeitet und wann es losgehen soll.

"Spielzeugwelt" in Halle schließt: Nach 33 Jahren, davon zwei Jahrzehnte in Halle, schließt Cornelia Zänker ihr Spielzeuggeschäft "Spielzeugwelt" in der Großen Steinstraße. Die Gründe für den mit Wehmut getroffenen Entschluss sind vielfältig.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Simon (5) erklärt nach gemeinsamer Lektüre zu Wundern:

"Mama, Du bist auch eins von den sieben Weltwundern." Simon (5)

Austausch in den Ferien nach England

Wer hat Interesse? Der internationale Austauschdienst veranstaltet in den Sommerferien eine zweiwöchige Kinder- und Jugendreise nach England. Bewerben können sich auch Jungen und Mädchen aus Halle und der Region, die zwischen 11 und 18 Jahre alt sind. Grundkenntnisse in der englischen Sprache müssen vorhanden sein.

Start der Reise, die nach Kent an die Südost-Küste von England führt, ist am 6. Juli. Gastgeber sind englische Familien mit gleichaltrigen Kindern. Laut Veranstalter findet in der örtlichen Schule täglich Sprachunterricht statt. An den Nachmittagen bieten sich Sport, Strandfreizeiten und Ausflüge an. An den Wochenenden sollen Exkursionen sowie ein Besuch der britischen Hauptstadt London geben.

Formlose Kurzbewerbung mit Name, Postadresse, Alter und Klassenstufe sowie das Stichwort „Englandsommer“ (in Deutsch oder Englisch) an [email protected]. Ausführliche Unterlagen werden zugesandt.

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Wintersport im Harz: Egal ob als Kind oder Erwachsener, es ist nie zu spät, das Schneevergnügen zu erlernen, findet Skilehrer Toni Anger aus Goslar. Was einen guten Skilehrer ausmacht und worauf Anfänger achten sollten, erklärt der erfahrene Wintersportler.

Februar 2021: Normalerweise paddeln die Mitglieder der Biber-Kanutouristik auf der Elbe. Das schöne Winterwetter mit dem vielen Schnee nutzten sie aber für einen Spaß aus. Mit ihren Kajaks fuhren sie den Scherbelsberg im Magdeburger Stadtpark herunter. Foto: Ronny Hartmann

Schlittenfahren in Magdeburg: Rodeln in der Stadt? Das geht, und wie! Auch in Magdeburg holen Familien bei Schnee ihre Schlitten heraus. Wir stellen die schönsten „Rodelberge“ vor. Wo es die schönsten Hügel zum Rodeln gibt.

Lust auf Wandern? Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.

Cornelia Poenicke, Leiterin der Stadtbibliothek Magdeburg, blättert in einem alten Zettelkatalog. Die Einrichtung feiert 2025 ihr 500-jähriges Bestehen. Foto: Stefan Harter

500 Jahre Magdeburger Bibliothek: Die Stadtbibliothek Magdeburg feiert ihr 500-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen. Zum Beispiel mit Lesungen für Familien an ungewöhnlichen Orten.

Ausstellung "Tagebuch der Gefühle" in Halle: Bis zum 9. März ist das Jugendprojekt „Tagebuch der Gefühle“ im halleschen Stadtmuseum in der Dauerausstellung „Entdecke Halle!“ zu sehen.

Fans des Films "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aufgepasst! Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen ist noch immer eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen und aktuellen Informationen dazu.

Die Seilbahn zum Hexentanzplatz in Thale soll weitere Kabinen aufnehmen können. Foto: picture alliance/dpa

Hoch hinaus im Harz: Die Seilbahnen Thale Erlebniswelt vergrößert ihre Kabinenbahn zum Hexentanzplatz. Was es dort alles zu erleben gibt.

Besucherlieblinge im Wernigeröder Wildpark: Ein Silberfuchs-Paar zieht gerade alle Blicke im Wernigeröder Wildpark Christianental auf sich. Wie die beiden Neuzugänge in den Harz gelangt sind und warum sie Park-Chef René Lindemann schon jetzt ans Herz gewachsen sind.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Spiele-Zeit im Krokoseum in Halle

Toben, spielen, schmökern, werkeln, Musik machen – die vielfältigen Angebote des Krokoseums können von allen Trampolinakrobaten, Stapelkünstlern und Budenbaumeistern nach Herzenslust ausprobiert werden: Zur Spielezeit an diesem Freitag sind auch Kleinkinder mit ihren Eltern willkommen!



Datum: 14. Februar, Krokoseum, Haus 1 - Historisches Waisenhaus

Auf Spurensuche und wie auf Zeitreise: Am 15. Februar wird bei einer Taschenlampenführung das Kloster Michaelstein erkundet. Foto: Ulrich Schrader

Taschenlampenführung im Kloster Michaelstein

Geheimnisvolle Schritte hallen an diesem Samstag um 18 Uhr in den abendlichen Gemäuern von Kloster Michaelstein. Bei der Taschenlampenführung streifen die Teilnehmer zwischen Dämmerlicht und Dunkelheit durch die alten Klostermauern und begeben sich unversehens auf eine Zeitreise. Dabei gibt es geheimnisvolle Sprüche zu entdecken und es gilt ein Rätsel zu lösen.



Bitte warme Kleidung und eine Taschenlampe mitbringen. Die Tickets sind termingebunden und können nicht storniert oder umgebucht werden.



Datum: 15. Februar, 18-19.30 Uhr, 8+, Kloster Michaelstein

Preisträgerkonzert "Jugend musiziert" in Dessau

An diesem Samstag sind die Preisträger des Regional-Wettbewerbs "Jugend musiziert" zu hören. Das Konzert findet um 11 Uhr im Foyer des Anhaltischen Theaters statt. Der Eintritt ist frei!



Der Wettbewerb "Jugend musiziert" wird bundesweit ausgetragen und hat eine mehr als 60-jährige Tradition. Der Landeswettbewerb findet vom 28. bis 30. März 2025 statt. Als Wettbewerbs-Austragungsorte sind die Musikschulen Dessau-Roßlau, Zerbst/Anhalt und Lutherstadt Wittenberg beteiligt.



Datum: 15. Februar, 11 Uhr, Foyer/Anhaltisches Theater Dessau

Michael Endes "Der satanarchäolügenialkhöllische Wunschpunsch" wirft Fragen unserer Zeit aus, zu sehen an diesem Sonntag in Dessau auf der Bühne. Foto: Claudia Heysel

"Der satanarchäolügeni­alkohöllische Wunschpunsch" in Dessau

Michael Endes Kinderbuch Der satanarchäolügenialkhöllische Wunschpunsch erschien erstmals 1989 und ist heute aktueller denn je. Der Wissenschaftler Prof. Dr. Beelzebub Irrwitzer hat sich verpflichtet, die Umwelt zu zerstören, Tiere auszurotten, Seuchen in die Welt zu bringen und das Klima zu manipulieren. Finanziell unterstützt wird er von seiner Tante Tyrannja Vamperl, die den ausbeuterischen Kapitalismus personifiziert. Die Geschichte spricht die Utopie aus, all das Negative, das in der Welt geschieht, ins Positive umkehren zu können. An diesem Sonntag im Anhaltischen Theater Dessau zu sehen!



Datum: 16. Februar, 16-18 Uhr, Großes Haus/Anhaltisches Theater Dessau

Am 19. Februar ist Vorlesezeit in der Kreisbibliothek Quedlinburg: Gelesen wird diesmal Erich Kästners "Das fliegende Klassenzimmer". Foto: Bastian Albrecht

Leseratte besucht die Bibliothek Quedlinburg

In der Kreisbibliothek Quedlinburg geht die Leseratte wieder auf Vorlesetour! Am 19. Februar schlägt sie die wunderbar zeitlosen Seiten des Fliegenden Klassenzimmers von Erich Kästner auf. Die Geschichte über fünf Freunde in einem Internat und die Abenteuer, die sie erleben, lässt Kinderherzen zuverlässig höher schlagen. Es ist leicht, sich in den Figuren wiederzuerkennen. Und die Leseratte bezaubert obendrein mit ihren exzellenten Vorlesequalitäten.



Datum: 19. Februar, 16 Uhr, Kreisbibliothek Quedlinburg

Großeltern-Kurs an der Uni-Klinik in Halle

Das Baby ist da – und plötzlich werden aus Kindern Eltern und aus Eltern Großeltern. Unterstützung beim Finden der neuen Familienrollen bekommen nun auch die älteren Familienmitglieder vom Team der Geburtshilfe der Universitätsmedizin Halle. Jeden dritten Donnerstag im Monat, von 18-20 Uhr, findet der „Großelternkurs“ statt und vervollständigt die Informationsangebote für Familien, die ein Kind erwarten.



Datum: 20. Februar, 18-20 Uhr, Bettenhaus I, 3. OG im Universitätsklinikum Halle (Saale)

Kinderstars lesen in Bibliothek Landsberg

Am 22. Februar lesen der Löwenzahn-Moderator Guido Hammesfahr alias Fritz Fuchs und KiKa-Star Clari im Goldenen Löwen in Landsberg aus ihren Büchern vor. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr).

"Mama geht tanzen" in Halle

Es ist wieder so weit: Am 22. Februar startet ein weiteres Mal der Veranstaltungsreihe "Mama geht tanzen", diesmal in Halle (Saale) in der Tanzbar Palette. Getanzt wird zu Charts, 90ern und Hip Hop. Also, let's dance!



Datum: 22. Februar, 20-23 Uhr, Tanzbar Palette

Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun – und zwar noch bis zum 23. Februar. Samstags ist die Eisbahn von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag sogar bis 22 Uhr.



Datum: bis 23. Februar, Festung Mark in Magdeburg

Im Ernstfall sicher und kompetent zu handeln, lernen Interessierte in den Erste-Hilfe-am-Kind Kursen der Helios Klinik Köthen Foto: Helios Klinik Köthen/canva

Neue Termine für die Erste-Hilfe-am-Kind Kurse in der Helios Klinik Köthen

In zwei praxisorientierten Themenblöcken bereiten die Kurse in der Helios Klinik Köthen darauf vor, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und richtig zu reagieren. Da Kinder in Notfällen anders als Erwachsene versorgt werden müssen, erlernen die Teilnehmenden im ersten Block, wie sie bei Fieberkrämpfen, Atemnot, Vergiftungen, Blutungen, Verletzungen oder Stromunfällen richtig vorgehen. Im zweiten Block steht die Anwendung lebensrettender Maßnahmen im Mittelpunkt – etwa die stabile Seitenlage, die Schocklage und die richtige Durchführung der Wiederbelebung bei Bewusstlosigkeit.



Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf 10 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt hier im Netz oder bei der Ansprechpartnerin des DRK unter 03496-405031.



Datum: 19. und 26. März jeweils um 17 Uhr, Helios Klinik Köthen

Ein Einblick in eine Puppenstube Foto: Dana Bach

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Und hier gibt's diesmal einiges zu gewinnen: das Buch "Der Drachen-Atlas – Legendäre Drachen aus aller Welt" von Anna Claybourne

Geheimnisvoll, magisch und manchmal furchteinflößend – Drachen sind der Stoff, aus dem Legenden und Mythen sind. Von spektakulären Chinesischen Drachen mit schlangenähnlichen Körpern bis hin zu den heimtückischen, Feuer speienden Ungeheuern Europas: In diesem fantastischen Atlas, geschrieben von Anna Claybourne und illustriert von Pham Quang Phuc, lernen jungen Leserinnen und Leser ab 8 Jahren Drachen aus aller Welt kennen. Sie erfahren, was es mit diesen wilden, prächtigen Kreaturen auf sich hat!

In diesem besonderen Atlas lernen Kinder viele der magischen Kreaturen kennen. Foto: Verlag

"Der Drachen-Atlas" von Anna Claybourne: Laurence King Verlag, ab 8 Jahren, 20 Euro, ISBN: 9783962443900.



Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

19. Februar 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Drachen-Atlas" und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Außerdem verlosen wir 2 x 2 Tickets für das Musical "Dschungelbuch" in Leuna

Mit "Dschungelbuch – das Musical" holt das Theater Liberi die Abenteuer von Mogli und seinen tierischen Freunden direkt nach Leuna. Am Samstag, 22. Februar 2025, um 15 Uhr verwandelt sich die Bühne im cCe Kulturhaus in einen farbenfrohen und geheimnisvollen Dschungel. Jung und Alt können sich auf ein tolles Live-Erlebnis freuen, in dem die zeitlose Botschaft über Freundschaft, Mut und Zusammenhalt erzählt wird.



Möchtest du Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

19. Februar 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Dschungelbuch-Musical" und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Winterliche Grüße aus der Eltern-Ecke!

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann empfiehl uns gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren