gespannt war ich schon, ob alle Besucher des Konzerts der Beatsteaks, das letzte Woche in der Reil 78 in Halle stattfand, sich an das „Fotoverbot“ halten würden. Und siehe da: Inzwischen habe ich das ein oder andere Bild dieses Abends auf Instagram entdeckt. Die Reil 78 hatte im Vorfeld ebenfalls über ihren Instagram-Kanal noch einmal darauf hingewiesen, dass auf dem Gelände keine Fotos erlaubt sind. Am Einlass waren zudem große Schilder mit durchgestrichenen Fotoapparaten zu sehen. Doch so manchem Gast an jenem Abend war es dann offenbar doch ein zu großes Bedürfnis, die eigene Teilnahme kundzutun. Beziehungsweise: Das Erlebnis war schlichtweg zu besonders, um es nicht zu teilen. Ich kann das nachvollziehen. Da spielt eine der bekanntesten deutschen Rockbands im 30. Jahr ihres Bestehens ausnahmsweise mal nicht vor Tausenden, sondern nur rund 500 Besuchern, man selbst ergattert eines der begehrten Tickets und die eigenen Erwartungen werden dann noch übertroffen. Vom Gelände ist auf den Bildern übrigens kaum etwas zu erkennen. Von der Euphorie dafür umso mehr.

Einen Anblick, auf den die allermeisten Hallenser dagegen wohl gern verzichten würden, sind Ratten in der Nachbarschaft. Nur leider scheinen Ratten sich in einigen halleschen Stadtvierteln pudelwohl zu fühlen. Das sorgt für Beschwerden. Und über ein neues Konzept zur Bekämpfung der Nagetiere wird nun diskutiert.

Als Ärgernis empfindet es indes manch ein Autofahrer, wenn Baustellen gewohnte Routen versperren . Aktuell ist die Straße zu einer vielfach angesteuerten Adresse nicht befahrbar: zum Uni-Klinikum in Kröllwitz. Welche Änderungen es für Autofahrer und ÖPNV-Nutzer gibt, erfahren Sie hier.

Gesperrt ist derzeit auch die Rutschenlandschaft im Spaßbad Maya mare in Halle. Dabei machen die Rutschen doch gerade den Spaß dort aus. Warum Besucher nun trotzdem ohne Rutschen auskommen müssen, lesen Sie hier.

