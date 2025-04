Die Beatsteaks aus Berlin sind eine der erfolgreichsten Rockbands in Deutschland und überraschten nun mit einer Konzertankündigung. Die ersten Tickets waren schnell vergriffen. Wo es noch Karten gibt.

Beatsteaks spielen im Mai Konzert in Halle - Erste Vorverkaufsstelle schon ausverkauft

Halle (Saale)/MZ - Die Beatsteaks aus Berlin gehen dieses Jahr auf Jubiläumstour. Im Juni werden sie zwei Tage in Folge in der Berliner Max-Schmeling-Halle vor tausenden Besuchern spielen. Schon im vergangenen standen sie in der ausverkauften Berliner Wuhlheide auf der Bühne.