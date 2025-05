Zehntausende Besucher am Wochenende in Halle

das Wochenende ist vorbei - leider schneller als gedacht. Ich hoffe, Sie konnten es genießen. Vielleicht waren Sie sogar in Halle unterwegs, zu erleben gab es immerhin genug! Da wäre beispielsweise der Tag der offenen Tür bei der Havag. Dort konnte man erstmals die neue Straßenbahn Tina betreten und auf Herz und Nieren prüfen. Etwa 7.000 Menschen nutzten das Angebot. Wir waren vor Ort und haben für Sie geschaut, wie das Fazit ausfällt.

Etwa halb so viele Menschen vertrieben sich die Zeit stattdessen auf der Pferderennbahn Passendorfer Wiesen. Dort fand am Samstag der Auftakt der Saison statt. Sieben Rennen konnten die Besucher beobachten, eins davon war sogar ein Weltmeisterschaftsrennen der Amateurreiterin. Die deutsche Hoffnungsträgerin Janina Boysen konnte allerdings woanders überzeugen. Wo genau, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe oder natürlich online. Und falls Sie einen noch besseren Eindruck von der Bahn und dem Rennen erhalten wollen, schauen Sie sich einfach das dazugehörige Video an.

Ebenfalls am Samstag lockte die Museumsnacht viele Besucher nach Halle und auch Leipzig. 27 Museen hatten in der Saalestadt geöffnet. Teilweise gab es sogar besondere Veranstaltungen. Ein paar Eindrücke haben wir Ihnen auf einer Fotoseite zusammengestellt. Dort erfahren Sie auch, wie es um den Ausbau des Salinemuseums steht - das hatte am Samstag erstmalig in voller Größe geöffnet.

Kommen Sie gut in die neue Woche!

Luisa König