Am 23. Februar hat Deutschland die Wahl. Auch viele Erstwähler geben ihre Stimmen ab. In Aschersleben gibt es für sie ein Forum.

Aschersleben/MZ. - In weniger als zwei Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt. Aschersleben und Seeland gehören zum Wahlkreis 68 Harz, in dem sich neun Direktkandidaten zur Wahl stellen: Florian Fahrtmann (SPD), Artjom Pusch (CDU), Christina Baum (AfD), Karsten Lippmann (Linke), Max Henrik Schröder (FDP), Kathrin Grub (Grüne), André Weber (Freie Wähler), Daniel Lüdemann-Johr (Die Partei) und Kathrin Schreck (Bündnis Deutschland). Wer die Kandidaten sind, können Sie heute übrigens auf Seite 15 in ihrer Mitteldeutschen Zeitung nachlesen. Dort wird jeder Kandidat in einem Steckbrief vorgestellt.