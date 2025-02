Für frisch oder nicht mehr ganz so frisch Verliebte ist der Valentinstag ein Muss – für alle anderen eine Erfindung der gierigen Blumen-Lobby und Glückwunschkartenindustrie. Wer sich nur ein klein wenig Mühe gibt, kann sich den 14. Februar, der in diesem Jahr erfreulicherweise auf einen Freitag fällt, mit seinem Lieblingsmenschen schön gestalten. Wir geben sieben herzige Tipps.

1. Wissenschaft und Klassik verschmelzen

Anziehungskraft gibt es nicht nur zwischen Menschen. Sie findet sich überall in der Welt, die uns umgibt. Science-Entertainer Jack Pop und das MDR-Sinfonieorchester verschmelzen am Valentinstag um 18.30 Uhr in der Georg-Friedrich-Händel-Halle Wissenschaft mit berührender Musik.



Das interaktive Konzerterlebnis bietet jede Menge Humor und Knalleffekte. Zu hören sind die berühmten Enigma-Variationen des britischen Komponisten Edward Elgar, der die Stücke über ihm nahestehende Personen schrieb. Die erste Variation zum Beispiel über seine Frau Alice. Das Stück beschreibt die Melodie, die Elgar pfiff, wenn er abends nach Hause kam. Wie romantisch!

2. Der handgeschriebene Liebesbrief

Das ist nun wirklich etwas Besonderes im Zeitalter der digitalen Kommunikation: Schreiben Sie Ihrem Lieblingsmenschen doch mal wieder einen Liebesbrief! Wie früher per Hand auf schönem Papier. Schon ein paar wenige Zeilen werden dem Herzensmann oder der Herzensfrau mit Sicherheit sehr gefallen. Versprochen!



Wer seit der Jugend aus der Übung gekommen ist, braucht nicht verzagen: Eine Google-Suche schafft schnell Abhilfe. Hier schon einmal ein paar Tipps: Bringen Sie sich in die richtige Stimmung und suchen sich einen ruhigen Ort – so etwas macht man nicht mal schnell zwischendurch.



Schreiben Sie ehrlich und authentisch, erwähnen Sie herausragende Eigenschaften des Partners, erinnern Sie an gemeinsame Momente und blicken Sie in die Zukunft – und bitte: Nicht einfach aus dem Internet kopieren!

3. Rosen kann jeder - Alternativen zum Klassiker

Der Liebesbrief ist geschrieben, jetzt fehlt nur noch eine rote Rose als Liebesbeweis? Das kann ja jeder! Alternativen zum Klassiker, der meist nicht lange hält, sind Pflanzen im Topf. Auch die gibt es in zarten Farben und der oder die Angebetete hat länger Freude an der liebevollen Geste.



Den Frühlingsblüher Primel kann man jetzt schon überall kaufen. In der Blumensymbolik steht die Primel übrigens für Wachstum und Hoffnung. Für die warme Wohnung eignet sich auch die Flamingoblume. Sie hat farbige, meistens rote Hochblätter in Herzform. Das Flammende Käthchen, auch Kalanchoe genannt, gibt es in vielen rosa-roten Farbvarianten. Pflegeleicht ist es obendrein.

4. Kerzenschein und gutes Essen im Kloster

Eine schnelle Autofahrt von einer bis zwei Stunden und schon sind Verliebte im Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried im niedersächsischen Südharz mitten drin im Romantik-Erlebnis.



Zum Valentinstag gibt es hier eine Führung im Kerzenschein, bei der die Gäste die bewegende Geschichte der Walkenrieder Mönche und des Klosters erfahren. Im Anschluss wird im ehemaligen Speisesaal der Mönche in stimmungsvoller Atmosphäre ein Überraschungsbuffet serviert.

Es wird um eine Anmeldung unter [email protected] gebeten.

5. Das Geschenk: Kaninchen oder Elefant?

Ja, auch eine kleine Aufmerksamkeit gehört dazu, will man den Valentinstag gebührend zelebrieren. Und die Vielfalt ist groß: Schmuck, Bücher, Parfüm? Alles schön und gut.



Für Tierfreunde eignet sich zum Beispiel eine Tierpatenschaft noch besser. Die gibt es in vielen Zoos, aber auch bei Umwelt- und Naturschutzorganisationen, wie dem WWF oder dem BUND. Tipp: Unbedingt vorher im Internet informieren und auf Siegel und Transparenz achten.



Im halleschen Bergzoo gibt es Tier- und Futter-Patenschaften. Schon mit kleineren Beträgen ab 25 Euro kann eine symbolische Patenschaft beispielsweise für ein Kaninchen übernommen werden, Elefanten kosten einhundertmal so viel. Ein Erdmännchen eine Woche zu versorgen, kostet drei Euro. Das Geld kommt als Spende dem ganzen Zoo zugute.

6. Französische Sinnlichkeit in Leipzig

Am Tag der Liebe öffnet das Panometer in Leipzig bis 20 Uhr seine Türen. Aktuell ist dort das 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ zu sehen, das ins Frankreich vor 150 Jahren entführt.



Für Verliebte gibt es mit dem „Sinnlichen Spaziergang“, der normalerweise immer samstags stattfindet, um 17.30 Uhr eine kulinarische Sonderführung mit Gästeführer obendrauf. Französischer Cidre, süße und herzhafte Köstlichkeiten runden das Erlebnis ab.



Eine Reservierung ist erforderlich unter [email protected]. Schnell sein lohnt sich, die Karten sind rasch vergriffen.

7. Das einfachste, ehrlichste, das wenig kostet

Wo haben Sie sich denn eigentlich kennengelernt? Im Café, im Park, in der Disko? Egal, wie lange es bereits her ist, an das erste Date erinnert sich jeder.



Wie wäre es, dieses wieder aufleben zu lassen und an den Ort des Kennenlernens zurückzukehren. Da werden schöne Erinnerungen wach!



Tipp: Kombinieren Sie die Punkte 2 und 3 mit Punkt 7 für den Extra-Liebesbeweis, der von Herzen kommt und dazu noch fast kostenlos – aber nicht umsonst ist.