„Wir werden die Lage eskalieren lassen“ - Verdi kündigt 96-Stunden-Streik im Nahverkehr ab Donnerstag an

Die dritte Verhandlungsrunde im Nahverkehr ist gescheitert. Für Donnerstag kündigte Verdi einen 96-Stunden-Streik an. Zudem soll in einer Urabstimmung über unbefristete Arbeitsniederlegung en entschieden werden. Betroffen sind Halle, Magdeburg, Dessau-Roßlau und der Burgenlandkreis.

Halle/MZ. - Die Gewerkschaft Verdi ruft ab Donnerstag zu einem 96-stündigen Streik auf. „Wir werden die Lage eskalieren lassen“, sagte Gewerkschaftssekretär Johannes Mielke der MZ. Die Arbeitsniederlegung soll mit Schichtbeginn starten. In Halle ist das 2 Uhr. Neben der Saalestadt sind noch die Busse und Bahnen in Magdeburg, Dessau-Roßlau sowie dem Burgenlandkreis betroffen. „Dort fährt dann nichts mehr“, so Mielke.

550 Euro pro Monat mehr gefordert

Dem Streik vorausgegangen ist das Scheitern der dritten Verhandlungsrunde am Mittwoch. Das Angebot der Arbeitgeber bezeichnete Verdi-Sekretär Mielke als „völlig unzureichend“. Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) habe zwar ein verbessertes Angebot angekündigt, dieses Versprechen jedoch nicht gehalten. „Was uns am Mittwoch vorgelegt wurde, waren etwa drei Prozent mehr im Vergleich zum Angebot davor“, so Mielke. Der KAV habe im Verlauf der Verhandlungen zwar noch etwas nachgebessert. „Aber auch das war noch weit entfernt von dem, was wir uns vorstellen.“

Verdi will nun die eigenen Mitglieder innerhalb der kommenden zwei Wochen in einer Urabstimmung entscheiden lassen, ob es unbefristete Streiks geben soll. Für weitere Angebote der Arbeitgeber sei man zwar offen, an der Urabstimmung werde das aber erst einmal nichts ändern.

Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem eine Erhöhung der Tabellenentgelte von 550 Euro pro Monat sowie die Einführung von Zeitzuschlägen bei der Arbeit an Samstagen und höhere Zulagen bei Schicht- und Wechselschichtarbeit.