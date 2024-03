Naumburg. - Kurz vor den Osterferien müssen viele Eltern der Saale-Unstrut-Region erneut einen organisatorischen Kraftakt leisten.

Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, wird vom Donnerstagmorgen bis zum Sonntagabend keine Buslinie der PVG bedient. Ursache ist ein weiterer, von Verdi ausgerufener Streik. Die Gewerkschaft hatte zuvor die aktuelle Verhandlungsrunde für gescheitert erklärt, wovon neben der PVG Burgenlandkreis noch weitere Verkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt betroffen sind.

„Ja, es stimmt, wir lagen in den Vorstellungen auseinander, und dennoch überrascht mich das Vorgehen von Verdi. Eine Einigung ist derzeit leider nicht in Sicht. Ich bin ehrlich: So etwas habe ich in meiner langen Berufserfahrung noch nicht erlebt“, sagte PVG-Geschäftsführer Lutz Däumler auf Tageblatt/MZ-Anfrage.