Bei einem Verkehrsunfall im Oberharz ist am Montagnachmittag ein Fahrzeug von der L95 abgekommen. Ein 80-Jähriger wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Oberharz am Brocken. - Am Montagnachmittag ist auf der L95 bei Allrode im Oberharz ein Fahrzeug von der Straße abgekommen, so die Polizei.

Der 80-jährige Fahrer kam nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengraben.

Der Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. An seinem Fahrzeug entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.