In Halle hat der 96-stündige Warnstreik bei der Havag begonnen. Die beiden Betriebshöfe der Straßenbahnen sind seit 2 Uhr am Donnerstagmorgen blockiert. Warum die Fahrer vier Tage lang streiken.

„Haben Vertrauen verloren“: Warum Verdi Busse und Bahnen in Halle 4 Tage lang lahmlegt

Verdi hat zum Streik bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben in Halle aufgerufen: Gewerkschaftsmitglieder haben die Ein- und Ausfahrt in den Betriebshof Freiimfelde blockiert.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagmorgen hat der 96-stündige Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei der Havag begonnen. Gewerkschaftsmitglieder haben seit 2 Uhr die Betriebshöfe in Freiimfelde und am Rosengarten blockiert. „Es haben weder Bahnen noch Busse die Depots verlassen“, sagte Uwe Müller, Vertrauensleutesprecher von Verdi für die Havag-Betriebsgruppe, der MZ.