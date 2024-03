In Halle hat der 96-stündige Warnstreik bei der Havag begonnen. Die beiden Betriebshöfe sind seit 2 Uhr blockiert.

„Haben Vertrauen verloren“: Verdi legt Busse und Bahnen in Halle lahm

Gewerkschaftsmitglieder haben wieder die Ein- und Ausfahrt in den Betriebshof Freiimfelde blockiert.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagmorgen hat der 96-stündige Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei der Havag begonnen. Gewerkschaftsmitglieder haben seit 2 Uhr die Betriebshöfe in Freiimfelde und am Rosengarten blockiert. „Es haben weder Bahnen noch Busse die Depots verlassen“, sagte Uwe Müller, Vertrauensleutesprecher von Verdi für die Havag-Betriebsgruppe, der MZ.

Es sei nach den gescheiterten Gesprächen mit den Arbeitgebern am Mittwoch nicht schwer gewesen, die Havag-Mitarbeiter zum Arbeitskampf aufzurufen. „Wir hatten gehofft, dass die Arbeitgeber, so wie sie es angekündigt haben, tatsächlich ein tragfähiges Angebot vorlegen. Aber das ist nicht passiert“, so Müller. „Wir haben das Vertrauen verloren.“

Nach seinen Angaben verdient ein Straßenbahnfahrer bei der Havag als Einstiegsgehalt 2.500 Euro brutto. Mehr als 3.140 Euro brutto seien nicht drin, „und selbst diese Grenze erreicht man erst nach zehn bis zwölf Jahren“.

Es ist bereits der vierte Ausstand bei der Havag im aktuellen Tarifkonflikt. Bis Montag früh soll der Streik andauern. Die Züge der Deutschen Bahn und von Abellio sowie die Busse des OBS sind vom Ausstand nicht betroffen. Verdi fordert mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen.