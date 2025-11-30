DDR-Kultlebensmittel sind bis heute in Ostdeutschland beliebt. Aber wie viel ist noch vom Original übrig? Und was macht den Geschmack wirklich aus? Die MZ hat bei Produzenten nachgefragt. Die berichten von einem kniffligen „Spagat“ zwischen Tradition und Neuerung – bei den Rezepten verfolgen sie jedoch eine klare Linie.

Zetti, Nudossi, Rondo und Co.: So viel vom Original steckt heute noch in DDR-Kultlebensmitteln

Halle/MZ - So ein Kultgeschmack ist eben nicht leicht einzufangen: TV-Koch Sebastian Lege ist bekannt dafür, Supermarkt-Produkte in seinem Fernsehstudio minuziös zu kopieren. An den Zetti-Knusperflocken scheiterte er jedoch. Die Knusprigkeit nah am Original, der Geschmack aber nicht, urteilte ein Testesser in der ZDF-Show „besseresser“. Dabei stehen die Zutaten auf der Verpackung. Darunter: Roggenvollkornmehl, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Haferflocken, pflanzliche Öle. Üblich also. Aber das, was die Knabberei wirklich ausmacht, steht nicht im Kleingedruckten. Denn DDR-Kultprodukte – das zeigt diese MZ-Recherche – sind eben mehr als die Summe ihrer Zutaten.