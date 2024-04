Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Sie landen schon mal auf Kuchen, in Cornflakes, in Brötchen und harmonieren zum Beispiel auch mit Möhren: Zetti-Knusperflocken und -Schokoladen sind nicht einfach nur ein beliebtes Naschwerk aus Zeitz, sie werden auch vielseitig und in überraschenden Kombinationen eingesetzt. Spätestens bei einem Blick ins Internet wird das mehr als deutlich. „Zettischokolade“ – diesen Titel trägt die Instagram-Präsenz der Leipziger Goldeck Süßwaren GmbH, die seit Jahrzehnten im Gewerbegebiet an der Leipziger Straße in Zeitz Süßwaren mit dem Markennamen Zetti produziert und die mit dem Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen seit vergangenem Jahr einen neuen Gesellschafter hat. Und via Instagram, einem sozialen Internet-Netzwerk, in dem Bilder und Videos geteilt werden, zeigt eine Reihe junger Kreativer, was sie unter anderem aus Knusperflocken, der Mischung aus Schokolade und Knäckebrot, so alles „zaubern“. Und machen Appetit und Lust auf mehr.