Mehr als die Hälfte der Verbraucher wünscht mehr Angebote bei alkoholfreien Genussgetränken. Welche Herausforderungen die Hersteller haben.

Alkoholfreier Sekt - Rotkäppchen-Chefin sieht Null-Prozent-Genussgetränke nicht mehr als Nische

Rotkäppchen-Mumm-Chefin Silvia Wiesner sitzt auf den Trend zu alkoholfreien Genussgetränken.

Freyburg/MZ. - Die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm will den Verkauf von alkoholfreien Getränken forcieren. „Low- und No-Alkohol-Angebote sind längst keine Nischenprodukte mehr, sondern ein wachsender Markt mit erheblichem Potenzial“, sagte Silvia Wiesner, Geschäftsführerin von Rotkäppchen-Mumm aus Freyburg (Burgenlandkreis).