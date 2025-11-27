Trend Alkoholfreier Sekt - Rotkäppchen-Chefin sieht Null-Prozent-Genussgetränke nicht mehr als Nische
Mehr als die Hälfte der Verbraucher wünscht mehr Angebote bei alkoholfreien Genussgetränken. Welche Herausforderungen die Hersteller haben.
27.11.2025, 16:20
Freyburg/MZ. - Die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm will den Verkauf von alkoholfreien Getränken forcieren. „Low- und No-Alkohol-Angebote sind längst keine Nischenprodukte mehr, sondern ein wachsender Markt mit erheblichem Potenzial“, sagte Silvia Wiesner, Geschäftsführerin von Rotkäppchen-Mumm aus Freyburg (Burgenlandkreis).