  4. Verletzte durch illegale Böller: Ärzte und Rettungskräfte plädieren für Beschränkung privater Feuerwerke zu Silvester

1.000 Einsatzfahrten zu Silvester: Wieso Ärzte und Rettungskräfte für eine klare Beschränkung privater Feuerwerke in Sachsen-Anhalt sind.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 27.11.2025, 16:50
Rettungskräfte und Ärzte sind für eine Beschränkung privater Feuerwerke in Sachsen-Anhalt.
Rettungskräfte und Ärzte sind für eine Beschränkung privater Feuerwerke in Sachsen-Anhalt. (Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa)

Magdeburg/MZ - Ärzte und Rettungskräfte aus Sachsen-Anhalt haben sich im Landtag für eine striktere Beschränkung privater Feuerwerke zu Silvester ausgesprochen. „Nach unserer Auffassung hat die Belastung erheblich zugenommen“, sagte Sven Baumgarten, Landeschef des Arbeiter-Samariter-Bundes am Donnerstag in einer Anhörung im Innenausschuss.