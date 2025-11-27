1.000 Einsatzfahrten zu Silvester: Wieso Ärzte und Rettungskräfte für eine klare Beschränkung privater Feuerwerke in Sachsen-Anhalt sind.

Rettungskräfte und Ärzte sind für eine Beschränkung privater Feuerwerke in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ - Ärzte und Rettungskräfte aus Sachsen-Anhalt haben sich im Landtag für eine striktere Beschränkung privater Feuerwerke zu Silvester ausgesprochen. „Nach unserer Auffassung hat die Belastung erheblich zugenommen“, sagte Sven Baumgarten, Landeschef des Arbeiter-Samariter-Bundes am Donnerstag in einer Anhörung im Innenausschuss.