Es ist zwar noch eine Weile hin, aber in vielen Restaurants in Dessau-Roßlau sind schon einige Tische reserviert. Was sie zu Silvester anbieten, wo Partys gefeiert werden, welche Menüs geplant sind und wo noch Plätze frei sind.

Feuerwerk und 5-Gänge-Menü: Was Silvester in Restaurants geplant ist und wo noch reserviert werden kann

Ahmet Gönen, Luisa Blabusch und Saskia Tell (v.l.n.r.) vom Hugos Steakhouse im Golfpark in Dessau sind bereit für den Silvesterabend.

Dessau-Rosslau/MZ. - Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Für viele ist das ein Anlass, zu feiern und freudig das neue Jahr zu begrüßen. Ob mit Knallbonbons, Musik und Tanzen oder im ruhigeren Rahmen bei einem Mehrgänge-Menü, in Dessau-Roßlau ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei. Die MZ verrät, was die Gäste an verschiedenen Orten erwartet und wo es noch Plätze gibt.