Omas Rezepte aus der DDR: Diese klassischen Gerichte schmecken nach Kindheit

Magdeburg/DUR - In der DDR gab es ganz eigene Gerichte und die schmecken für viele Menschen nach Jugend oder Kindheit. Doch welche Klassiker aus der DDR-Küche sind ganz einfach nachzukochen? Hier gibt es eine Auswahl:

Rezept für Süß-Saure-Eier

Aus Butter und Mehl eine Mehlschwitze herstellen und das Wasser mit einem Schneebesen einrühren. Warten bis es aufkocht und sämig wird. Nun alle anderen Zutaten, bis auf die Eier zugeben und abschmecken. Wenn die Soße abgeschmeckt und für gut befunden wurde, die rohen Eier mit viel Geschick (Eigelb sollte ganz bleiben) in die Soße geben und ganz vorsichtig mit einem Löffel umrühren. Im Idealfall flockt das Eiweiß und das Eigelb bleibt ganz. So lautet ein gut bewertetes Rezept für Süß-Saure-Eier auf www.chefkoch.de.

Diese Zutaten werden für Süß-Saure-Eier benötigt:

5 Eier

4 Esslöffel (EL) Butter

8 EL Mehl

500 ml Wasser

1 ½ EL Zitrone(n)

1 ½ EL Essig

2 EL Zucker

1 EL Salz

Soljanka war ein beliebtes Gericht in der DDR. Foto:IMAGO / ecomedia/robert fishman

Rezept für Soljanka nach DDR-Art

Soljanka nach DDR-Art geht laut einem beliebten Rezept auf www.chefkoch.de so: Fleisch in heißem Öl in einer Pfanne anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzig abschmecken. Danach Jagdwurst und Zwiebeln hinzufügen und alles in einen großen Topf füllen. Gurken- und Tomatenwürfel hinzufügen und alles mit zwei Gläsern Letscho ablöschen. Das ganze mit etwas Wasser auffüllen, bis die Konsistenz noch cremig, aber nicht zu dick ist. Dann etwa 30 Minuten köcheln lassen, bis das Fleisch schön weich geworden ist. Bei Bedarf kann stets etwas Wasser und auch Ketchup dazu gegeben werden. Nach Belieben nachwürzen.

Diese Zutaten werden für Soljanka nach DDR-Art benötigt:

2 kg Kasseler oder Schnitzelfleisch (Schwein), klein geschnitten

350 g Fleischwurst oder Jagdwurst

4 große Zwiebeln, klein gehackt

2 Gläser Gewürzgurken, klein gehackt

2 Gläser Letscho

300 g Kirschtomaten, gewürfelt

1 Becher Crème fraîche oder Schmand

Salz und Pfeffer

n. B. Ketchup zum Andicken

Paprikapulver, edelsüß

etwas Wasser

etwas Öl

Die klassische DDR-Tomatensoße wurde auch oft in Schulen serviert. Foto: IMAGO / Köhn

Rezept für klassische Tomatensoße aus der DDR:

Ein absoluter Klassiker: Die Tomatensoße aus der DRR-Küche. Hier gibt es ein besonders gut bewertetes Chefkoch-Rezept: Butter in einem Topf schmelzen und erhitzen. Danach eine Zwiebel anbraten, Tomatenmark und Mehl dazugeben und unter ständigem Rühren anschwitzen. Mit so viel Wasser auffüllen, dass sich eine sämige Konsistenz bildet. Ketchup dazugeben und unter Rühren einmal kurz aufkochen. Mit etwas Salz und wenig Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Bitte nicht mit anderen Gewürzen experimentieren. Bei Belieben können auch fein geschnittene Wurstwürfel hinzugegeben werden.

Diese Zutaten werden für Tomatensoße wie zu DDR-Zeiten benötigt:

25 g Butter

1 große Zwiebel, kleingehackt

2 EL Tomatenmark

2 EL Mehl

½ Flasche Ketchup

Salz und Pfeffer

Zucker

Quarkkäulchen sind eine beliebte Speise in der DDR gewesen. In heißem Öl werden sie goldbraun gebraten. Foto: IMAGO / Sylvio Dittrich

Quarkkäulchen wie bei Oma:

Kartoffeln durch eine Presse oder einen Stampfer drücken und mit den Zutaten (außer dem Öl) zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Sollte der Teig noch zu feucht sein, noch etwas Mehl unterkneten. Mit stark bemehlten Händen aus dem Teig „Keulchen“ formen. Diese sind etwa 1 cm dick und 7-8 cm im Durchmesser. Nun die Quarkkeulchen in heißen Öl goldbraun braten.

Das ist die Zutatenliste für Quarkkäulchen:

500 g Pellkartoffeln

500 g Quark, mager

150 g Mehl

1 Ei

Öl oder Schmalz

Viel Spaß beim kochen und ausprobieren!