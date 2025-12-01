Mit dem Startschuss in die Vorweihnachtszeit ist auch Fernseh-Koch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege zurück. Dieses Mal versuchte sich der "Besseresser" am beliebten Baumkuchen aus Salzwedel.

In der neusten Challenge muss Sebastian Lege (links) auf dem YouTube-Kanal von "Besseresser" einen Baumkuchen aus Salzwedel nachbacken.

Salzwedel. – Pünktlich zum ersten Advent ist auch "Besseresser" Sebastian Lege mit einer neuen Küchen-Challenge zurück. Nachdem er zuletzt wegen seiner Äußerungen zu den Halloren-Kugeln in die Kritik geriet, geht es auf seinem YouTube-Kanal dieses Mal dem beliebten Baumkuchen aus Salzwedel an den Kragen.

"Hier ist deine neue Challenge drin, eine weihnachtliche Challenge", erzählt Food-Experte Florian "Flo" Reza und stellt eine weiße Box vor Sebastian Lege auf den Tisch.

Der ahnt Schlimmes. "Es ist Gebäck, es ist irgendetwas zum Backen, es ist etwas Süßes. Leute, ich kann schon riechen, was drin ist. Er wird niemals einen Gänsebraten in die Box packen", so der Koch genervt.

Denn Sebastian Lege ist zwar leidenschaftlicher Koch, aber er hasst das Backen. "Boah, Baumkuchen", entfährt es dem Koch, als Reza die Box öffnet. Kurz danach will Lege sogar direkt das Handtuch werfen: "Ich kann dir jetzt schon sagen, das geht nicht." Reza ist da jedoch anderer Meinung: "Na, das schauen wir doch mal."

"Eine leckere Sache": Sebastian Lege über den Salzwedeler Baumkuchen

"Ich finde, dass Baumkuchen ja eine leckere Sache ist. Bei meiner letzten Stelle als Koch hatten wir einen Baumkuchen-Automaten", erklärt der ansonsten so kritische Lege.

Bei der Planung für seine Variante des "Königs der Kuchen" stößt er jedoch schnell auf ein Problem: "Ich bräuchte eine Art Holzstange, über die ich den Teig drüberziehen kann. Dieser wird schichtweise im Rotationsverfahren aufgetragen." Schließlich stellt er fest: "Wenn der Kuchen genauso aussehen soll, dann brauche ich so eine Maschine."

Reza ist sich sicher, dieses Mal eine wirklich schwierige Herausforderung für den "Besseresser" gefunden zu haben: "Wie oft habe ich von dir schon gehört: ‘Geht nicht, geht nicht’. Du wirst einen Weg finden. Und wenn du scheiterst, dann scheiterst du."

Ohne passende Maschine: So backt der "Besseresser" einen Baumkuchen

Nach einigem Überlegen ist sich Sebastian Lege sicher, einen Weg gefunden zu haben, einen eigenen Baumkuchen herzustellen: "Ich muss den Backofen auf Oberhitze stellen. Dann muss ich schichtweise backen und in der Mitte ein Loch ausstechen. Die Rillen werde ich nicht hinbekommen. Den Zylinder überziehe ich dann mit Schokolade – und Feierabend."

Zuerst schlägt Lege Eier und Zucker schaumig. Anschließend gibt er jede Menge Marzipanmasse und ein ganzes Päckchen Butter hinzu: "Damit es auch richtig schön süß schmeckt", so der Fernsehkoch, und stellt fest: "Das wird kein Kuchen für die Diät." Anschließend gibt er noch etwas Sahne und Stärke in den Teig.

"Warum heißt der Baumkuchen eigentlich Baumkuchen? Weil man unterschiedliche Backfarben nimmt, sprich: Man bäckt ihn dunkler, man bäckt ihn heller. So sieht es dann am Ende aus wie bei einer Baumscheibe", erklärt Lege.

Für Loch im Baumkuchen: Sebastian Lege nimmt Vase zum Ausstechen

Anschließend schneidet er sich Backpapier zurecht und legt dieses in einem Topf aus. Danach beginnt er, den Teig zu schichten. "Er schmeckt auch richtig nach Baumkuchen", urteilt Lege, als er seinen Teig kostet.

Das ganze Werk nimmt jedoch auch einiges an Zeit in Anspruch: "Der ganze Kuchen braucht mindestens 50 Minuten. Deswegen ist Baumkuchen auch so teuer, weil der Produktionszeitraum immens ist. Dafür ist er aber auch sehr lecker", erklärt Lege.

Während der Kuchen im Ofen bäckt, überlegt der "Besseresser", wie er das charakteristische Loch in den Kuchen bekommt. Nach vielem Überlegen sagt Lege dann nur trotzig: "Ich serviere ihm den Kuchen ohne das Loch. Wenn ich dadurch die Challenge nicht bestanden habe, dann ist es eben so."

Dann findet sein Kameramann jedoch eine Vase, die der Fernsehkoch zum Ausstechen benutzt.

"Filigraner geht es immer, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden", urteilt Lege über seinen fertigen Kuchen. Diesen streicht er dann mit geschmolzener Schokolade ein, ritzt sogar mit einem Küchenmesser noch eine markante Rille hinein und lässt ihn anschließend über Nacht im Kühlschrank fest werden.

Sebastian Leges Baumkuchen (links) im Vergleich mit dem Original. Screenshot: YouTube/ZDFbesseresser

So schmeckt der Salzwedeler Baumkuchen von "Besseresser" Sebastian Lege

Und wie findet Herausforderer Reza den Kuchen? Beim ersten Anblick sagt er nur: "Das ist auf jeden Fall ein Liebhaberstück", und fragt: "Was ist denn mit dem Loch los? Das hättest du besser ausstechen können."

Und geschmacklich? "Ist nicht schlecht, schmeckt aber nicht nach Baumkuchen. Da fehlt Amaretto, da fehlt Marzipan, da fehlen die Mandeln und das Aroma", urteilt Reza.

Obwohl sich Lege sicher ist, dass sein Baumkuchen "wie vom Weihnachtsmarkt" schmeckt, urteilt Reza hart: "Die Schichten sind da. Er schmeckt nicht schlecht, aber nicht wie das Original. Mir fehlt auch das Loch." Damit hat Sebastian Lege die Challenge nicht bestanden.