weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Koch aus Reinsdorf kocht Soljanka mit Sebastian Lege: Was er am "besseresser"-Set erlebt hat

DDR-Gericht zum 7. Oktober Koch aus Reinsdorf kocht Soljanka mit Sebastian Lege: Was er am "besseresser"-Set erlebt hat

Durch einen Artikel in Tageblatt/MZ wird Fernsehkoch Sebastian Lege auf den 73-jährigen Küchenmeister Erich Klukas aus Reinsdorf aufmerksam und lädt ihn in die ZDF-Sendung ein. Was er beim "besseresser" erlebt hat.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 24.10.2025, 11:59
Der Reinsdorfer Koch Erich Klukas (r.) erhielt eine Einladung zur ZDF-Sendung „besseresser“ mit TV-Koch Sebastian Lege, die am 7. Oktober, 20.15 Uhr, ausgestrahlt wird. Klukas kochte mit dem Fernsehkoch eine typische DDR-Soljanka.
Der Reinsdorfer Koch Erich Klukas (r.) erhielt eine Einladung zur ZDF-Sendung „besseresser“ mit TV-Koch Sebastian Lege, die am 7. Oktober, 20.15 Uhr, ausgestrahlt wird. Klukas kochte mit dem Fernsehkoch eine typische DDR-Soljanka. (Foto: ZDF)

Reinsdorf/Köln. - Diese Story beginnt so, wie viele überraschende Geschichten beginnen – nämlich mit einem Telefonanruf, den der Empfänger bloß für einen Streich, für eine Veralberung hält: „Vater, das ZDF ist dran, Fernsehkoch Sebastian Lege will, dass du zu ihm in die Sendung kommst“.