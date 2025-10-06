DDR-Gericht zum 7. Oktober Koch aus Reinsdorf kocht Soljanka mit Sebastian Lege: Was er am "besseresser"-Set erlebt hat
Durch einen Artikel in Tageblatt/MZ wird Fernsehkoch Sebastian Lege auf den 73-jährigen Küchenmeister Erich Klukas aus Reinsdorf aufmerksam und lädt ihn in die ZDF-Sendung ein. Was er beim "besseresser" erlebt hat.
Aktualisiert: 24.10.2025, 11:59
Reinsdorf/Köln. - Diese Story beginnt so, wie viele überraschende Geschichten beginnen – nämlich mit einem Telefonanruf, den der Empfänger bloß für einen Streich, für eine Veralberung hält: „Vater, das ZDF ist dran, Fernsehkoch Sebastian Lege will, dass du zu ihm in die Sendung kommst“.