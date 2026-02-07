Langjähriger Geschäftsführer Thomas Veit äußert sich in ausführlichem Gespräch mit Tageblatt/MZ. Welche Aspekte ein mit der Situation bei ASW und in der Branche vertrauter Insider darüber hinaus thematisiert.

Woran ASW zugrunde ging: Welches Dilemma der Chef sah und wieso er sich von der Politik im Stich gelassen fühlt

Der Firmensitz von Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller ASW in Naumburg. Acht Mitarbeiter wickeln jetzt die Schließung ab.

Naumburg - „Sie können sich vorstellen, wie es einem geht, wenn Sie gerade 55 Leute in die Arbeitslosigkeit geschickt haben“, sagt Thomas Veit, Geschäftsführer des insolventen Naumburger Maschinenbauers ASW, dessen Rettung infolge des unvermittelten Rückzugs eines vermeintlichen Investors Anfang dieser Woche in letzter Sekunde gescheitert war. „Es ist, auch für mich, noch immer schwierig zu verstehen, wie trotz voller Auftragsbücher eine solche Situation eintreten konnte“, so Veit.