AfD-Einstufung als „gesichert rechtsextrem“ Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz verdoppelt Anzahl der beobachteten Rechtsextremisten

Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz hat doppelt so viele Rechtsextremisten unter Beobachtung wie noch vor einem Jahr. Das erklärte Behördenchef Jochen Hollmann am Mittwoch in Magdeburg. Das hat vor allem mit der Radikalisierung der AfD zu tun.