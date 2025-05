Als das Dritte Reich seinem Untergang entgegen taumelt, werden Teenager zum letzten Aufgebot des "Führers". 15- und 16-jährige Jungen sollen das Ende mit der Waffe in der Hand hinauszögern. Viele von ihnen sterben oder geraten in Gefangenschaft.

Halle/Magdeburg/MZ. - Der Junge in den kurzen Hosen, die Kniestrümpfe hochgezogen, wird vor dem Eingang gestoppt. „Halt“, sagt einer der Kettenhunde, die den Zugang zum halleschen Opernhaus bewachen, und reicht den Fronturlaubsschein mit dem grünen Strich zurück. „Wenn Dein Vater ins Theater will, muss er selber kommen.“ Hans-Dietrich Genscher schüttelt den Kopf. „Der Fronturlauber bin ich“, sagt der 17-jährige Gymnasiast, der seine Mutter in die Vorstellung begleiten will.