Trotz Verbotsdebatte und Verfassungsschutz-Beobachtung: Die rechtsextreme AfD verbucht in Sachsen-Anhalt einen enormen Mitgliederzuwachs. Alle anderen Parteien verlieren hingegen.

AfD gewinnt in Sachsen-Anhalt Hunderte neue Mitglieder - trotz Verfassungsschutz-Beobachtung

Die AfD in Sachsen-Anhalt ist als "gesichert rechtsextrem" eingestuft.

Magdeburg/MZ - Die rechtsextreme AfD in Sachsen-Anhalt hat als einzige im Landtag vertretene Partei 2023 ein Mitglieder-Plus verzeichnet. Nach AfD-Angaben stieg die Anzahl der Mitglieder im vergangenen Jahr von 1.438 auf 2.050 – es lägen zudem weitere Anträge vor, die bisher noch nicht bearbeitet worden seien, betonte die Landesgeschäftsstelle in Magdeburg auf MZ-Anfrage. Damit verzeichnet die Partei in Sachsen-Anhalt ein Mitgliederplus von gut 42 Prozent – die politische Konkurrenz verlor dagegen ausnahmslos Mitglieder.