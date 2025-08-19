Wegen eines Unfalls ist die Kreuzung Westring/Liebknechtstraße in Magdeburg derzeit gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr ist betroffen.

Unfall mit zwei Pkw - Kreuzung Westring/Liebknechtstraße derzeit gesperrt

Auf der Kreuzung Westring/Liebknechtstraße in Magdeburg hat es einen Unfall gegeben.

Magdeburg. - Auf der Kreuzung Westring/Liebknechtstraße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost hat es Dienstagnachmittag einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben.

Dabei ist ein SUV auf die Gleise der Straßenbahn geraten und in die Haltestelle "Liebknechtstraße" gefahren. Kurz vor einer Straßenbahn kam der Wagen zum Stehen.

Derzeit ist die Kreuzung gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort

Der Straßenbahnbetrieb zwischen Stadtfeld-Ost und Sudenburg ist wegen des Unfalls unterbrochen. Ob es Verletzte gibt, ist aktuell unklar.