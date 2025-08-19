Nach dem Rauswurf von Bahnchef Richard Lutz: Was Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens fordert und fürchtet.

„Am Limit des Zumutbaren“: Ministerin Hüskens über die Bahn in Sachsen-Anhalt

Im Dezember vorigen Jahres freute sich Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) noch über den S-Bahn-Anschluss von Querfurt (Saalekreis). Nun stellt sie fest, die Bahn sei „am Limit des Zumutbaren“ angekommen.

Halle/MZ - Nach dem Rauswurf von Bahn-Vorstandschef Richard Lutz hat Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) vor einer Hängepartie bei wichtigen Schienen-Bauprojekten gewarnt. „Jede weitere Verzögerung ist inakzeptabel. Wir sind schon am Limit dessen, was wir den Reisenden noch zumuten können“, sagte sie der MZ mit Blick auf die ungeregelte Nachfolge für Lutz.