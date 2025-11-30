Sachsen-Anhalts CDU offenbart einige Defizite im begonnenen Landtagswahlkampf. Das Ergebnis für den Landesvorsitzenden ist gut, aber kein kraftvolles Signal der Geschlossenheit.

Magdeburg/MZ. - Die Landes-CDU kommt im Landtagswahlkampf langsam in Schwung – wobei die Betonung auf „langsam“ liegt. So richtig haben bei der Union offenbar immer noch nicht alle begriffen, was vor ihnen liegt und was nötig ist. Die Mahnungen des Landesvorsitzenden Sven Schulze, man müsse den Menschen wieder besser zuhören und präsenter in Vereinen und auf Marktplätzen sein, bedeuten im Umkehrschluss, dass die CDU aktuell diesen zentralen Nahbereich der Politik vernachlässigt.