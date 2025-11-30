Landesparteitag der CDU CDU läuft sich für den Wahlkampf warm
Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller wird in Magdeburg martialisch, der Spitzenkandidat Sven Schulze steigert seinen Rückhalt und der Ministerpräsident Reiner Haseloff warnt vor der „Systemfrage“.
30.11.2025, 13:45
Magdeburg/MZ. - In den Harry-Potter-Büchern ist der Oberböse Lord Voldemort so böse, dass sich fast niemand traut, ihn beim Namen zu nennen: Alle in der Zauberwelt reden nur von „Du-weißt-schon-wer“. So ähnlich, nur ohne Magie muss man sich den Landesparteitag der CDU am Sonnabend in Magdeburg vorstellen. Die Hauptredner teilten zwar ordentlich gegen den Hauptgegner im Landtagswahlkampf aus – aber weder der Name AfD noch der ihres Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund fielen.