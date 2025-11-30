Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller wird in Magdeburg martialisch, der Spitzenkandidat Sven Schulze steigert seinen Rückhalt und der Ministerpräsident Reiner Haseloff warnt vor der „Systemfrage“.

Magdeburg/MZ. - In den Harry-Potter-Büchern ist der Oberböse Lord Voldemort so böse, dass sich fast niemand traut, ihn beim Namen zu nennen: Alle in der Zauberwelt reden nur von „Du-weißt-schon-wer“. So ähnlich, nur ohne Magie muss man sich den Landesparteitag der CDU am Sonnabend in Magdeburg vorstellen. Die Hauptredner teilten zwar ordentlich gegen den Hauptgegner im Landtagswahlkampf aus – aber weder der Name AfD noch der ihres Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund fielen.