CDU-Spitzenkandidat wird als Parteichef bestätigt - und will im Landtagswahlkampf nun „richtig Gas geben“.

Magdeburg/MZ. - Landeswirtschaftsminister Sven Schulze ist am Sonnabend auf einem Landesparteitag in Magdeburg erneut zum Vorsitzenden der sachsen-anhaltischen CDU gewählt worden. Schulze, der auch Spitzenkandidat seiner Partei zur Landtagswahl im kommenden Jahr ist, erhielt 88,2 Prozent der Stimmen. Er konnte seine Zustimmung im Vergleich zur Wahl 2023 deutlich verbessern, damals hatte er 74,2 Prozent der Stimmen erhalten. „Wir werden richtig Gas geben“, sagte Schulze unter dem Beifall der gut 200 Delegierten in der Magdeburger Hyparschale. Diejenigen, die die CDU mit Blick auf die Landtagswahl im September 2026 bereits abgeschrieben haben, werde man zeigen: „Die CDU Sachsen-Anhalt sollte man niemals abschreiben!"