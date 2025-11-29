Unter schweren wechselseitigen Vorwürfen haben zwei feindliche Gruppen innerhalb des BSW Sachsen-Anhalt einen Machtkampf ausgetragen. Drei Vorständler verlieren ihre Posten - andere verlassen die Partei.

Buhrufe, eine Strafanzeige und „Verrat“-Vorwürfe - BSW in Sachsen-Anhalt zerstreitet sich auf Parteitag

Gegen sie wurde Strafanzeige gestellt: die BSW-Landesvorsitzenden Thomas Schulze (Mitte) und John Lucas Dittrich.

Burg/MZ - Bei einem teils hochemotionalen Sonderparteitag hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen-Anhalt personelle Weichenstellungen beschlossen. Drei Kritiker der beiden Landesvorsitzenden John Lucas Dittrich und Thomas Schulze wurden am Sonnabend aus dem Landesvorstand abgewählt, darunter Vize-Landeschefin Sylvia Winkelmann-Witkowsky. Zwei weitere Vorständler kamen der Abwahl durch einen Parteiaustritt zuvor.