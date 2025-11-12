Zwischen den beiden BSW-Landeschefs und Vorstandsmitgliedern tobt ein Konflikt. Es geht um angebliche Manipulationen bei der Mitgliederaufnahme - und den Vorwurf der Käuflichkeit.

Waren BSW-Spitzenleute in Sachsen-Anhalt korrupt? Heftiger Streit spaltet den Vorstand

Sachsen-Anhalts BSW-Landesvorsitzende Thomas Schulze (links) und John Lucas Dittrich (rechts) fechten einen Kampf mit Teilen des Vorstands aus.

Magdeburg/MZ - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen-Anhalt wird von heftigen Kontroversen erschüttert. Fünf Vorstandsmitglieder werfen den beiden Landesvorsitzenden John Lucas Dittrich und Thomas Schulze Willkür, Manipulation und Diffamierung Andersdenkender vor. Parteichef Dittrich wiederum soll seine Kontrahenten der Korruption bezichtigt haben.