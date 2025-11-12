weather wolkig
Wechselseitige Vorwürfe Waren BSW-Spitzenleute in Sachsen-Anhalt korrupt? Heftiger Streit spaltet den Vorstand

Zwischen den beiden BSW-Landeschefs und Vorstandsmitgliedern tobt ein Konflikt. Es geht um angebliche Manipulationen bei der Mitgliederaufnahme - und den Vorwurf der Käuflichkeit.

Von Hagen Eichler 12.11.2025, 18:00
Sachsen-Anhalts BSW-Landesvorsitzende Thomas Schulze (links) und John Lucas Dittrich (rechts) fechten einen Kampf mit Teilen des Vorstands aus.
Sachsen-Anhalts BSW-Landesvorsitzende Thomas Schulze (links) und John Lucas Dittrich (rechts) fechten einen Kampf mit Teilen des Vorstands aus. (Foto: picture alliance/dpa)

Magdeburg/MZ - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen-Anhalt wird von heftigen Kontroversen erschüttert. Fünf Vorstandsmitglieder werfen den beiden Landesvorsitzenden John Lucas Dittrich und Thomas Schulze Willkür, Manipulation und Diffamierung Andersdenkender vor. Parteichef Dittrich wiederum soll seine Kontrahenten der Korruption bezichtigt haben.