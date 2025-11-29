Die CDU läuft sich für den Wahlkampf warm: In Magdeburg wird der Abgeordnete Sepp Müller martialisch, Ministerpräsident Reiner Haseloff meint: Es geht um die „Systemfrage“.

Landesparteitag der CDU: „Wir kämpfen bis zum letzten Blutstropfen“

Magdeburg/MZ. - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht Sachsen-Anhalt vor einer grundsätzlichen und entscheidenden Wahl. „Wir stehen vor einer Weggabelung, wo die Systemfrage gestellt wird“, sagte Haseloff am Sonnabend auf dem Landesparteitag der CDU in Magdeburg. „Wollen wir zu einem autokratischen System zurück – oder wollen wir die freiheitliche Demokratie erhalten?“, fragte Haseloff vor gut 200 Delegierten.