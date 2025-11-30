Im Frühjahr hat die irische Billigfluggesellschaft ihre Flüge von Leipzig/Halle und Dresden gestrichen. Jetzt wird an einer Rückkehr gearbeitet.

Leipzig/MZ. - Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden arbeiten an einer Rückkehr der Billigflugairline Ryanair. Nach MZ-Informationen findet am Montag ein Treffen zwischen Ryanair-Managern, Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und dem Chef der Mitteldeutschen Flughafen AG, Götz Ahmelmann, statt. Dabei dürfte es darum gehen, unter welchen Bedingungen Ryanair Flüge von Leipzig/Halle und Dresden wieder aufnehmen würde.

Die irische Fluggesellschaft hatte im Sommerflugplan 2025 ihre Linie von Leipzig/Halle nach London gestrichen. In Dresden wurde die Verbindung auf die spanische Mittelmeerinsel Mallorca aufgegeben. Ryanair begründete das mit der bundesweiten Erhöhung der Ticketsteuer in Deutschland im Mai 2024. Dadurch wurden Flüge von Deutschland unattraktiver.

Ryanair kritisiert hohe Landegebühren und Kosten für Sicherheitskontrolle

Ryanair-Marketingchef für Deutschland, Marcel Meyer, beklagte zuletzt aber auch zu hohe Landegebühren und zu hohe Kosten für die Sicherheitskontrolle in Leipzig/Halle. „Die Sicherheitskontrollen kosten an einigen deutschen Airports unter zehn Euro, in Leipzig/Halle deutlich darüber“, so Meyer. Ryanair fordert eine Senkung. Ryanair hatte bei den Flügen nach London laut Meyer eine Auslastung von mehr als 95 Prozent. „Wegen fehlender Passagiere haben wir uns nicht zurückgezogen“, sagte Meyer.