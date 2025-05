xedGTa7CS6fI79dav955e93N28b

Die Entlassungsurkunde hat sie bereits erhalten, seit März ist Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nur noch geschäftsführend im Amt. Mit der Wahl des nächsten Bundeskanzlers am Dienstag wird die Dessauerin nach 1.246 Tagen aus dem Amt ausscheiden. MZ-Redakteur Hagen Eichler hat die 57-Jährige befragt, wie es heute um Natur- und Klimaschutz bestellt ist.

Frau Lemke, in wenigen Tagen werden Sie Ihr Ministerium verlassen. Gibt es etwas, das Sie im Amt noch erledigen wollen?

Steffi Lemke: Ich habe gerade erst in Bonn einen Förderbescheid für das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz übergeben. Die Stadt kann mit dem Geld Flächen entsiegeln und mehr Beschattung ermöglichen. Und dann haben wir intensiv die nukleare Sicherheit in Spanien und Portugal beobachtet, wo durch den Blackout sieben Reaktorblöcke innerhalb sehr kurzer Zeit auf Notstromkühlung umgestellt werden mussten. Die Arbeit hört nicht auf.

In der nächsten Woche übernimmt aber ein anderer. Welchen Rat geben Sie Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin?

Um ökologische Themen auf der Agenda zu halten, braucht man Kraft, Energie, natürlich auch Diplomatie und Sachverstand. Ich schaue mit Stolz auf das, was ich in dreieinhalb Jahren für Umwelt, Naturschutz und Verbraucherschutz erreichen konnte, obwohl wir durch Corona und dann durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im permanenten Krisenmodus regiert haben. Mit 3,5 Milliarden Euro für das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz haben wir das größte Programm für Umwelt- Natur und Klimaschutz gestartet, das es in Deutschland jemals gegeben hat. Es macht mich stolz, dass laut Koalitionsvertrag vieles davon von der jetzt neu zu bildenden Regierung weitergeführt werden soll.

Aber nicht alles. Sind Sie in Sorge, dass die Regierung Merz Umwelt- und Klimaschutz abbaut?

Ja. Ich sehe mit großer Sorge, dass die Große Koalition im Umwelt- und Klimaschutz ideenlos und frei von jeder Ambition ist. Sie führt zwar einige Linien der Ampel-Regierung fort, es gibt aber viele Leerstellen und Rückschritte. Die Groko will zum Beispiel klimaschädliche Subventionen ausweiten und setzt mit neuen Gaskraftwerken auf den Ausbau der fossilen Infrastruktur. Sie tut das, obwohl wir gerade einen Dürrefrühling erleben und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf einen Dürresommer zulaufen, was insbesondere für die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt ein extremes Problem ist. Die zukünftige Bundesregierung nimmt die Themen Sicherheit unserer Bevölkerung bei sauberem Wasser, sauberer Luft, intaktem Ökosystem leider bei Weitem nicht so ernst, wie es nötig wäre.

Sie haben einen Parteitags-Antrag vorbereitet, der die Grünen in Sachsen-Anhalt als Partei für Sicherheit und Klimaschutz zugleich positionieren soll. Wie wollen Sie diese Ziele verbinden?

Wir lernen als Gesellschaft gerade, dass die Klimakrise und die Verschmutzung der Umwelt unseren Wohlstand und unsere Sicherheit gefährden. Der Nato-Sicherheitsbericht, das Weltwirtschaftsforum und andere grüner Politik unverdächtige Institutionen haben dazu harte Fakten auf den Tisch gelegt. Sie fordern, Umwelt- und Naturschutz und Klimaschutz ernst zu nehmen, weil ansonsten Wirtschaft, Infrastruktur, Hab und Gut der Menschen akut bedroht sind.

Trotzdem gibt es einen Zielkonflikt: Deutschland gibt jetzt viel mehr Geld für Rüstung aus – das fehlt natürlich für andere Vorhaben.

Zuerst mal ist das eine Frage des Denkens. Wir dürfen Naturschutz nicht als Mopsfledermaus-Diskussion begreifen. Beim Naturschutz geht es nicht nur um seltene Tiere oder Pflanzen, sondern um die Sicherheit von uns Menschen. Im Moment läuft der Diskurs oft in die falsche Richtung, da wird Naturschutz als lästige Bürokratie beschrieben, da werden Umweltinstitutionen beschimpft oder die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wirft den Kirchen ein zu politisches Handeln vor, weil sie sich um den Schutz von Menschen kümmern. Das nimmt völlig absurde Züge an.

Der Parteitags-Antrag, an dem Sie mitgeschrieben haben, warnt vor künftigen Migrationsströmen als Folge von Naturzerstörung. Wollen Sie den Wählern Angst machen?

Von Migrationsströmen spricht der Antrag nicht, wohl aber spricht die NATO von mehr Migration infolge der Klimakrise. Das trifft zu, und da müssen wir einfach den Tatsachen ins Auge sehen. Wenn ein relevanter Teil unseres Planeten in den nächsten Jahrzehnten, möglicherweise schon in Jahren für Menschen keine ausreichenden Lebensbedingungen mehr bietet, wenn Ackerbau dort nicht mehr möglich ist und Infrastruktur durch Hochwasser oder Hurrikans zerstört werden, liegt es ja auf der Hand, dass diese Menschen nach neuen Lebensmöglichkeiten für sich suchen. Wir müssen investieren, damit unser Planet bewohnbar bleibt.

Norwegen hat bei PKWs die Energiewende geschafft, in Deutschland fährt nur eine kleine Minderheit elektrisch. Woran liegt das?

Gerade jetzt steigen die Absatzzahlen für E-Autos deutlich an. Der Grund für die Verzögerung ist, dass man den Automobilherstellern nicht frühzeitig ein klares politisches Signal gegeben hat. Dadurch hat es an Planungssicherheit gefehlt, und viele deutsche E-Autos sind für viele Normalverdiener unerschwinglich. Noch im Wahlkampf haben Friedrich Merz und Markus Söder gefordert, dass das europäische Verbrenner-Verbot ab 2035 zurückgenommen wird. Im Koalitionsvertrag liest man dazu nichts mehr.

Ihre grüne Minister-Kollegin Baerbock wechselt demnächst zu einem Job nach New York. Sie bleiben in Dessau und Berlin?

Ich bleibe sowohl dem Umwelt- und Naturschutz als auch Dessau und Berlin erhalten. Wo genau ich was mache, werden die nächsten Wochen und der Konstituierungsprozess in der Bundestagsfraktion zeigen.