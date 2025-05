Der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., soll während seiner Haft 26 Tage lang in Hungerstreik gelebt haben. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung wollte er so gegen seine Haftbedingungen protestieren. Der Arzt aus Saudi-Arabien wartet auf die Anklage.

Magdeburg/Dresden/MZ - Der Attentäter von Magdeburg soll während seiner Untersuchungshaft in der JVA Dresden 26 Tage lang die Nahrungsaufnahme verweigert haben. Das berichtete die Bild-Zeitung am Freitag. Demnach soll der saudische Arzt Taleb A. mittels Hungerstreik gegen seine Haftbedingungen protestiert haben.

Vor rund zwei Wochen sei A. in ein Gefängniskrankenhaus nach Leipzig verlegt worden - dort habe der Attentäter auch wieder Nahrung zu sich genommen, so Bild. Der Häftling sei in einem stabilen Zustand, zitiert das Blatt A.s Verteidiger Alexander Betz. Laut dem Bericht soll Taleb A. unter anderem gegen die Dauerüberwachung in Haft protestiert haben.

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt: Anklage gegen Taleb A. erwartet

Taleb A. war im Dezember 2024 mit einem BMW über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast, er tötete sechs Menschen und verletzte mehr als 300. Der Täter hatte sich bereits in den Monaten vor seinem Anschlag im Internet als Islam-Hasser präsentiert. Polizei, Justiz und Behörden war er als aggressiv und auffällig bekannt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg hat die Ermittlungen gegen den inhaftierten Taleb A. übernommen - es wird mit einer Anklage gegen den Mann aus Saudi-Arabien gerechnet.