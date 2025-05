Tod in Mitteldeutschland: Wo der Krieg am längsten dauert

Wittenberg/MZ. - Niemand ist da mehr in diesen ersten Tagen des Frühlings 1945, der nicht weiß, was die Stunde geschlagen hat. Der Krieg ist verloren. Das Dritte Reich am Ende. Stalins Truppen stehen an der Oder, rund eine Million Soldaten mit 3.000 Panzern und 20.000 Geschützen bereiten sich zum Sturm auf Berlin vor. An Rhein und Ruhr haben Amerikaner und Briten bereits eigene Verwaltungen eingesetzt. Von keinem organisierten Widerstand deutscher Truppen mehr aufgehalten, streben die Panzerspitzen der Armeen des US-Generals Omar Bradley und des britischen Feldmarschalls Bernard Montgomery nach Osten.