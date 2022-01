Polizei: Silvesternacht in Sachsen-Anhalt verlief verhältnismäßig ruhig

In der Silvesternacht hat es in Sachsen-Anhalt der Polizei zufolge keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Die Menschen seien verhältnismäßig ruhig ins Jahr 2022 gekommen.

Halle/Magdeburg/dpa - In der Silvesternacht hat es in Sachsen-Anhalt der Polizei zufolge keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Die Menschen seien verhältnismäßig ruhig ins Jahr 2022 gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Stendal in der Nacht zu Samstag. Auch in Halle sei „nichts Herausragendes“ passiert, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums.

Die Böllerei habe sich in Grenzen gehalten. Vereinzelt sei es zu kleineren Bränden, etwa in Mülleimern oder Briefkästen gekommen. Hier und da seien Menschen alkoholisiert mit dem Auto gefahren - „„eine ganz typische Silvesternacht“, sagte eine Sprecherin. Einen genaueren Überblick soll es am frühen Morgen geben.