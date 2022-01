Mit Schnittverletzung ins Krankenhaus

Sangerhausen/MZ - Die Bilanz der Polizei fällt nach der Silvesternacht für Mansfeld-Südharz besser aus als in anderen Jahren. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle sagte, gab es insgesamt wenige „silvestertypische Einsätze“.

In Sangerhausen kam es in der Silvesternacht gegen 23.30 Uhr am Schützenplatz zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen Jugendlichen, die teils leichte Blessuren davontrugen.

In Riestedt kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, wobei eine Person eine Schnittverletzung erlitt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem gab es anschließend noch eine Tätlichkeit gegen einen Polizeibeamten.

In Sandersleben wurde die Polizei gerufen, nachdem es zwischen zwei Personen zu Beleidigung und einer Körperverletzung kam.

In Hettstedt gab es in einer Wohnung Streitigkeiten und eine Körperverletzung.

Außerdem wurden im Kreisgebiet mehrere Fälle von Sachbeschädigung festgestellt, teilte die Polizeisprecherin weiter mit. So beschädigten beispielsweise in Wimmelburg mehrere Kinder und Jugendliche einen Abfallbehälter mit Böllern. Am Mühlplatz in Eisleben stand eine Mülltonne in Flammen. In Welbsleben wurde ein Briefkasten durch Pyrotechnik gesprengt.