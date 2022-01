Angetrunkener Fahrer verunglückt auf der B2 zwischen Profen und Predel

Profen/MZ/ank - Am Silvesterabend ist ein 48-jähriger Mann mit seinem Auto auf der B2 zwischen Predel und Profen verunglückt. Der Unfall geschah laut Polizei gegen 19 Uhr in einer Kurve. An dem Unfall sei kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und die Feuerwehr kam zum Einsatz. Der Fahrer erlitt nach Angaben der Polizeiinspektion Halle leichte Verletzungen und brachte es bei einer Atemalkoholkontrolle auf 1,3 Promille. Als dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden sollte, wollte er flüchten. „Dies wurde verhindert“, so die Polizei.