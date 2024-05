Bei gutem Wetter treffen sich am Kyffhäuser einige der risikofreudigsten Motorradfahrer Deutschlands. Sie rasen durch die engen Kurven der berüchtigten Strecke an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen, sie nerven die Anwohner, gefährden sich und andere – auch wenn es sie ihr Leben kosten kann.

B85 am Kyffhäuser: Nach Unfällen haben Anwohner "so bitter das klingt, einen Tag Ruhe"

Wer in den 36 Kurven der ehemaligen Rennstrecke am Kyffhäuser bestehen will, muss sein Motorrad im Griff haben.

Kelbra/MZ. - In Kelbra wissen die Menschen, was es bedeutet, wenn es in den warmen Monaten draußen plötzlich still wird. Wenn kein Knattern im Städtchen am Fuße des Kyffhäusers mehr zu hören ist. „Dann ist wieder einer der Motorradfahrer verunglückt“, sagt Wolfgang Langhoff, „und wir Anwohner haben, so bitter das klingt, einen Tag Ruhe.“