Es ist der vielleicht größte Gerichtsprozess des Jahres in Sachsen-Anhalt: Der Halle-Attentäter Stephan B. muss sich wegen einer Geiselnahme im Hochsicherheitsgefängnis Burg aus dem Jahr 2022 verantworten. Welche Strafe dem Rechtsextremisten droht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Magdeburg/MZ - Es herrscht Nervosität im Sicherheitstrakt des Magdeburger Landgerichts. Drei vermummte Einsatzkräfte einer Justizspezialeinheit haben Stephan B. gerade die Handschellen abgenommen, jetzt sitzen sie dem Rechtsterroristen im Nacken – Dienstwaffe griffbereit. Als der Angeklagte das erste Mal in diesem Prozess sprechen will und das Tischmikrofon zu seinem Mund dreht, ruft Richterin Simone Henze-von Staden sofort: „Halt!“ Die sensible Technik im Gerichtssaal habe das „überhaupt nicht gern“.