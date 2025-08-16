Alexander Prinz wuchs in einem kleinen Dorf im Saalkreis auf, er studierte auf Lehramt, wurde als „Dunkler Parabelritter“ zum Youtube-Star der Metal-Szene und gründete ein Unternehmen. Das Lebensthema des heute 31-Jährigen aber ist der Zustand seiner Heimat, auf die er voller Liebe und Hoffnung, aber auch mit wachsender Sorge schaut.

Halle/MZ. - Hinter den Feldern, weit weg von den Bergen, mitten im Nirgendwo liegt der Ort, den er Heimat nennt. Von Nemsdorf-Göhrendorf sind es sechs Kilometer bis Querfurt, 20 bis Merseburg, nach Halle 25 und nach Leipzig 50. So nah dran und so weit weg, dass Alexander Prinz sich als Kind oft fühlte wie in einer anderen Welt, weit weg von der wirklichen. Als der heute 31-Jährige in der 800-Seelengemeinde aufwächst, ist er zeitweise das einzige Kind im Dorf.