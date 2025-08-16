Im August vor 35 Jahren besucht der Wahlkämpfer Helmut Kohl Halle. Zehntausende jubeln und protestieren. Protestierer werfen mit Eiern und Tomaten.

Ohne Treffer: Erste Eier für den Kanzler in Halle

Lothar de Maiziere, Helmut Kohl und der damalige hallesche Oberbürgermeister Peter Renger auf dem Marktplatz.

Halle/MZ. - Ein Meer von Menschen drängt sich auf dem Marktplatz von Halle, 20.000 sind es, vielleicht auch 30.000. Sie schwenken Deutschlandfahnen und jubeln laut, als der Mann auf der behelfsmäßig zusammengenagelten Bühne erscheint, den sie alle sehen wollen. Nicht Lothar de Maizière ist es, immerhin Ministerpräsident dieser DDR in den letzten Zügen. Sondern der Riese neben ihm: Helmut Kohl, Bundeskanzler und heute hier als Fels in der Brandung unsicherer Zeiten.