Alexander Plate hat sich jahrelang mit Crystal zugedröhnt, saß zweimal im Knast. Nicole Freiberg hat über die Drogen ihr Kind vernachlässigt, bekam Krebs. Beide mussten sich im Harz von der Sucht befreien und ein neues Leben schaffen – wie funktioniert das, als Ex-Junkie?

„Ich war ein krasser Lügner“: Wie ein Harzer seine Drogensucht besiegt hat

Alexander Plate aus dem Harz ist vor drei Jahren Vater geworden.

Alexander Plate muss anfangen. Unter Bäumen sitzt er an diesem sonnigen Mittag auf dem Gelände des Diakonie-Krankenhauses Elbingerode, einer Suchtklinik im Harz. „Erzähl Du zuerst von Dir. Ich habe Angst, dass ich gleich heule“, sagt Nicole Freiberg. Beide verbindet eine lange Suchtgeschichte, die sie in harte Abstürze und tiefe Krisen führte.