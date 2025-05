Magdeburg/MZ - Ex-Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat die neue Bundesregierung aus CDU und SPD aufgerufen, gegen die als rechtsextremistisch eingestufte AfD vorzugehen. „Selbstverständlich muss die AfD verboten werden, wenn sie als gesichert rechtsextrem und verfassungsfeindlich eingestuft wird“, sagte Lemke am Samstag auf einem Grünen-Landesparteitag in Magdeburg.

„Das ist eine Selbstverständlichkeit und ich erwarte, dass die Bundesregierung hier tätig werden wird, wenn sich der Bericht so bestätigt, wie er uns gegenwärtig vorliegt.“

Sachsen-Anhalts Grünen-Parteitag wählt in Magdeburg neuen Vorstand

Lemke war von 2021 bis zum Antritt der neuen Regierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) selbst Mitglied der Bundesregierung. Die Dessauerin war Ministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Anfang Mai hatte die scheidende Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) öffentlich gemacht, dass der AfD-Bundesverband als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft wurde.

Sachsen-Anhalts Grüne wählen am Samstag in Magdeburg einen neuen Landesvorstand. Als Kandidatin für den Vorsitz tritt Susan Sziborra-Seidlitz an. Sie will auch Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2026 werden. Zweiter Teil der neuen Partei-Doppelspitze will Tobias Kremkau werden - er tritt gegen den bisherigen Co-Vorsitzenden Dennis Helmich an.