In der DDR gründete Steffi Lemke die Grünen mit, als Bundesministerin schaltete sie drei Jahrzehnte später die letzten Atomkraftwerke ab. Doch am Ziel ihres politischen Weges sieht sich die Dessauerin noch nicht, im Gegenteil: Der Kampf für Natur und Umwelt werde dringender.

Dessau/Berlin/MZ - Es ist so weit, jetzt werden in Lubmin die weißen Schutzanzüge übergestreift und die Helme aufgesetzt. Steffi Lemke (Grüne) steht in einer Arbeitshalle des stillgelegten DDR-Atomkraftwerks „Bruno Leuschner“ an der Ostseeküste. Hier versteht keiner sein eigenes Wort: Sägen kreischen, Schneidbrenner geben Gas, Funken fliegen. Arbeiter zerlegen das stillgelegte Kernkraftwerk in seine Einzelteile – seit mittlerweile drei Jahrzehnten. Alles muss zerschnitten, dekontaminiert und entsorgt werden. Von der Büro-Tischlampe bis zur Beton-Reaktorwand.