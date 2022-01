Unfälle, Brände und Co. - Das waren die am besten geklickten Texte aus MSH im Jahr 2021

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Was braucht ein Text, der besonders häufig gelesen wird und damit auch im Internet gut geklickt wird? Auf jeden Fall muss das Thema spannend sein und eine Betroffenheit beim Bürger sollte vorhanden sein. Beides wurde am 1. Dezember 2021 beinahe schulbuchmäßig erfüllt, als es in der Innenstadt von Eisleben zu einer spektakulären Verfolgungsjagd kam, die an einer Ampel endete. Viele Eisleber hatten die Fahrt sogar live mitbekommen und stellten sich zurecht die Frage: Was war da eigentlich los?

Polizeimeldungen interessieren

Die Onlinemeldung mit den wichtigen Fakten ging noch am selben Tag raus und schaffte es im Jahresvergleich tatsächlich auf Platz eins der landkreisweit meist-geklickten Onlinetexte. Zur Erinnerung: Ein 17 Jahre alter Fahrer hatte sich in Halle einer Polizeikontrolle entziehen wollen und war vor der Polizei über die B80 in Richtung Eisleben geflüchtet.

Zwischendurch hatten die Polizisten das Auto mehrfach versucht zum Anhalten zu bewegen - vergeblich. Die Fahrt endete erst an einer Ampel an der Rathenaustraße in Eisleben, der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

In Eisleben dominierten auch darüber hinaus Polizeimeldungen bei den meist-geklickten Texten. So landete ein Unfall eines 16-jährigen Mopedfahrers auf Rang zwei, die Tötung des 21-jährigen Bewohners einer Asylunterkunft in Eisleben war viertmeist-gelesener Text.

Bestgeklickt in Hettstedt: Illegale Partys auf Schloss Helmsdorf. (Foto: Lukaschek)

Illegale Partys im Schloss Helmsdorf

Die besten Texte aus Hettstedt und Sangerhausen sowie von der Landkreisseite schafften allesamt nicht, die Verfolgungsjagd aus Eisleben zu toppen. In Hettstedt interessierten sich die meisten Leser für den Bericht über illegale Partys am alten Schloss in Helmsdorf, einem Ortsteil von Heiligenthal. Aus der ganzen Republik reisen Menschen an, um in diesem seit vielen Jahren leerstehenden Gebäude zu feiern oder sich zu treffen.

43 Einsatzkräfte waren beim Dachstuhlbrand in Mansfeld im Einsatz, sechs Menschen verloren ihr ganzes Hab und Gut. Foto: Schumann

Knapp dahinter landete der Dachstuhlbrand in Mansfeld. Am 26. April war in einem Haus in der Mansfelder Schulstraße ein Feuer ausgebrochen, insgesamt wurden drei Wohnhäuser beschädigt. Die Rauchsäule soll sogar in Hettstedt zu sehen gewesen sein. Sechs Menschen verloren bei dem Feuer ihr ganzes Hab und Gut, es wurden Spendenkontos eingerichtet. Das Interesse der Nutzer an dieser Geschichte zeigt sich auch darin, dass die beiden Folgetexte auf den Plätzen drei und vier in Hettstedt landeten.

Auch Texte rund um das Thema Coronavirus beschäftigten die Leser vergangenes Jahr. (Foto: Schumann)

Verkehrsunfall bei Riestedt

Wie auch in Eisleben hat in Sangerhausen ebenfalls ein Verkehrsunfall den - traurigen - ersten Platz bei den meisten Klicks belegt. In diesem Fall ging es um einen Unfall auf der B86 bei Riestedt, bei dem durch ein missglücktes Überholmanöver am 13. August drei Menschen schwer verletzt worden waren. Ein Autofahrer hatte damals einen Sattelzug überholen wollen und war mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Das verursachende Fahrzeug fuhr sogar noch mehrere hundert Meter brennend, ehe es zum Stehen kam. Ebenfalls bei den Usern beliebt war der Text über einen Sangerhäuser, der im Zuge einer Zwangsräumung gedroht hatte, sich in die Luft zu sprengen.

Vom Starkregen im August war nicht nur Sangerhausen betroffen. (Foto: Winterfeld)

Starkregen im Sommer

Doch es gab ja nicht nur Texte über Polizeiangelegenheiten im vergangenen Jahr. Der beste Text außerhalb von Unfällen, Feuern und illegalen Partys war jener über den Starkregen in Sangerhausen am 22. August. Ebenfalls gut geklickt wurde zum Jahresabschluss die Ankündigung von Pflegekräften gegenüber der Arbeitsagentur, aufgrund der Corona-Impfpflicht ab dem 15. März arbeitssuchend zu sein.

Ebenfalls mit Corona zu tun hatte ein Text, in dem es um eine 83-Jährige ging, die auch Monate nach durchstandener Infektion noch hohe Antikörperwerte gegen das Coronavirus aufwies und daher einer Impfung mit Bedenken gegenüberstand.