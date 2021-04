Großaufgebot der Feuerwehr rückt zu Dachstuhlbrand in Mansfeld aus

Mansfeld

Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste am Montagmittag nach Mansfeld ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle kam es in der Schulstraße zu einem Dachstuhlbrand. Insgesamt sollen zwei Wohnhäuser durch das Feuer beschädigt worden sein. Ein weiteres Haus wurde durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner der Häuser konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Einsatzkräfte aus Großörner, Leimbach, Mansfeld, Hettstedt und Klostermansfeld sind vor Ort. Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. (mz/Daniela Kainz)