Einschulung in Sachsen-Anhalt Achtung Kostenschock: So viel kostet der Schulranzen – und so können Eltern sparen

In Sachsen-Anhalt stehen in wenigen Monaten die Einschulungen an. Der Schulranzen kann dann richtig teuer werden. Wie Eltern trotzdem sparen können und was beim Kauf zu beachten ist.