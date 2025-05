Er hatte schon Werbeflyer für sich verteilt, dann kam alles anders als erwartet: Der CDU-Politiker Gunnar Schellenberger gibt seine Bewerbung für das Direktmandat auf. Was dahinter stecken könnte.

Magdeburg/MZ - Der sachsen-anhaltische Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) tritt nicht erneut als Direktkandidat in seinem Wahlkreis Schönebeck (Salzlandkreis) an. Er erklärte seinen Verzicht überraschend bei einer CDU-Wahlkreisversammlung am Montagabend.