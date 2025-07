Magdeburg/MZ - Die Schriftstellerin Heike Geißler wird mit dem Klopstock-Preis 2025 für neue Literatur ausgezeichnet. Sie erhält den mit 12.000 Euro dotierten Hauptpreis für ihre schriftstellerische Gesamtleistung. Der mit 3.000 Euro dotierte Klopstock-Förderpreis geht an den Schriftsteller Tobias Wagner für sein Romandebüt „Death in Brachstedt“.

Herausragende Erkunderin

Heike Geißler wurde 1977 in Riesa geboren und lebt mit ihrer Familie in Leipzig. Sie arbeitet oft spartenübergreifend im Bereich Schauspiel und Performance und ist Mitglied in den Kollaborationen „George Bele“ und „Sabotique“. Zu ihren wichtigen Texten der vergangenen Jahre zählen die „Die Woche“ (Suhrkamp, 2022), „Liegen. Eine Übung“ (Rohstoff/Matthes & Seitz, 2022) und „Verzweiflungen“ (Suhrkamp, 2025).

Die Jury würdigt Geißler als „herausragende Gegenwartserkunderin“. In der Begründung heißt es: „Sie schreibt Tiraden gegen die Weltzerstörer, gegen Rechtsruck, Demokratiefeindlichkeit und Verantwortungsferne und drückt ihr Unbehagen an der gegenwärtigen Arbeitswelt aus. Sie tut das poetisch und mit leiser Ironie, gepaart mit Sensibilität und Verletzlichkeit, oft aber auch mit Wut und dem Bekennen von Ohnmacht.“

Förderpreisträger Tobias Wagner wiederum wurde 1978 in Halle (Saale) geboren und lebt in seiner Heimatstadt. Nach ersten Veröffentlichungen in der Literaturzeitschrift „Ort der Augen“ erschien sein Romandebüt „Death in Brachstedt“ in diesem Jahr bei Beltz & Gelberg. Das Werk wurde mit dem Peter-Härtling-Preis ausgezeichnet und ist für den Buchsommer Sachsen 2025 nominiert.

Verleihung in Quedlinburg

Die Preisverleihung findet am 16. Oktober in Quedlinburg statt. Seit 2015 vergibt das Land Sachsen-Anhalt jährlich den „Klopstock-Preis für neue Literatur“. Er stellt die höchste Auszeichnung des Landes auf dem Gebiet der Literatur dar. Der Preis wird vergeben für ein deutschsprachiges Werk aus den letzten vier Jahren oder für eine literarisch wertvolle Gesamtleistung. Der Förderpreis wird auf der Grundlage von Vorschlägen des Literaturbeirates verliehen. Er richtet sich an Nachwuchsautoren aus Sachsen-Anhalt.